İstanbul Güvenlik Forumu'nda 'uluslararası rekabette itibar güvenliği' ele alındı

Güney California Üniversitesinden Prof. Dr. Nicholas J. Cull, "İtibar güvenliğini 21. yüzyıl güvenliği için kilit bir kavram ve önümüzdeki yıllarda güvenliğimizi yeniden düşünmenin gerçekten önemli bir yolu olarak görüyorum.

Güney California Üniversitesinden Prof. Dr. Nicholas J. Cull, "İtibar güvenliğini 21. yüzyıl güvenliği için kilit bir kavram ve önümüzdeki yıllarda güvenliğimizi yeniden düşünmenin gerçekten önemli bir yolu olarak görüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Conrad Otel'de yapılan "İstanbul Güvenlik Forumu"nun (İGF) ikinci gününde, "Uluslararası Rekabette İtibar Güvenliği" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde konuşan Güney California Üniversitesinden Cull, dünyadaki sorunların uluslararası tek bir aktör tarafından çözülemeyecek kadar büyük olduğunu belirtti.

Diplomasinin kriz içerisinde olduğuna işaret eden Cull, diplomatların uluslararası alanda güvenilirliğini kaybettiğini düşündüğü dile getirdi.

Cull, medyanın bir silah haline getirildiğini belirterek, uluslararası istikrarın yeniden kazanılması için yeni medyada ortak paydada buluşmak için uzlaşma sürecinden geçilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada medyaya yönelik güven eksikliği bulunduğunu belirten Cull, sosyal medyaya olan güvensizliğin arttığına dikkati çekti.

Cull, uluslararası sahnede medya ve yumuşak güç konularına çok daha fazla ilgi gösterildiğini ve Türkiye'nin yumuşak güç konularına çok önem veren ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Uluslararası arenada itibarın önemine değinen Cull, "İtibar güvenliğini 21. yüzyıl güvenliği için kilit bir kavram ve önümüzdeki yıllarda güvenliğimizi yeniden düşünmenin gerçekten önemli bir yolu olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

Cull, geçmişte büyük liderlerin itibara verdiği değerden örnekler aktararak, bugün dünyada kamu diplomasisinin değiştiğini ve olumlu yönlerin vurgulanmasının yanı sıra itibar konusunda da giderek daha fazla mücadele edildiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Nicholas J. Cull, "Kamu diplomasisinde olduğu gibi itibar güvenliğinin başlangıcı dinlemektir." değerlendirmesinde bulundu.