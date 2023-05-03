İstanbul Güvenlik Forumu, 'Balkanlar'a Yeni Bakış Açısı' başlıklı oturumla sona erdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Conrad Otel'de 2-3 Mayıs tarihlerinde düzenlenen İstanbul Güvenlik Forumu (İGF), " Balkanlar'a Yeni Bakış Açısı" başlıklı panel oturumu ile sona erdi.

Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy'un moderatörlük yaptığı oturumda, yazar ve analist Paul E. M. Reynolds ve Genişlemeden ve Avrupa Komşuluk Politikasından Sorumlu eski Avrupa Birliği (AB) Komiseri Stefan Füle konuşmacı olarak yer aldı.

Reynolds, Balkanlar'ın başka bir yere giderken güzergah üzerinde bir bölge olarak görüldüğünü belirterek, aynı zamanda bu bölgenin geçmişte başkaları adına savaşların verildiği bir yer olduğunu da vurguladı.

Ukrayna'da savaşın ne zaman sonlanacağının Balkanlar'a da etkisi olacağına işaret eden Reynolds, bu alanda Türkiye'nin önemli rolünün de giderek artacağını vurguladı.

Kuzey Akım'dan enerji akışının sekteye uğramasının ardından, Avrupa'ya enerji akışının Ukrayna veya Türkiye üzerinden olabileceğini kaydeden Reynolds, "Türkiye önemli çünkü Avrupa'nın güneyine giden iki gaz kaynağı var. Bunlardan biri güneyden, Azerbaycan ve Türkiye'den; diğeri ise Rusya'dan. Türkiye, kendisini kayda değer şekilde iyi bir konuma getirdi. Türkiye, güneydoğuda yeni hidrokarbon keşifleri yaptı, bunun da etkisi olacak." dedi.

Reynolds, Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu ayrıca ABD, Rusya, Ukrayna, Orta Doğu ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri ile iyi ilişkiler geliştirdiğine dikkati çekerek, "Türkiye, çok önemli bir role sahip ve önemli rol oynamaya da devam edecek." ifadesini kullandı.

"AB'nin yeni bir genişleme yaklaşımına ihtiyacı var"

Eski AB Komiseri Füle, AB'nin genişleme politikasına dair değerlendirmelerde bulunarak, "Önce aday ülkelerin AB'ye uymasına değil de AB'nin yeni üyeleri almaya hazır olmasına dikkati çekmeliyiz. Üyelerin etkin olması için bu gerekli. Şu an isteksiz gözüken AB, yeni üyeler almak için çalışıyor." dedi.

İlk olarak AB'de yapılması gerekenin üye devletlerin tamamen açık ve direkt olması, ne gerekliyse ve düşünüyorlarsa söylemeleri gerektiğini kaydeden Füle, "İkinci olarak yeni bir genişleme yaklaşımına ihtiyaç var. Üçüncü olarak da yeni bir Avrupa siyasi platformu oluşturulması da gerek." ifadelerini kullandı.