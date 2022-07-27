İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE YEDEK PARÇACIDAN OTOMOBİLİ BÖYLE ÇALDILAR

Güngören, Genç Osman Mahallesi, Doğanbey Caddesi'nde 29 Haziran Çarşamba günü saat 04.30 sıralarında 2 şüpheli yedek parçacının önüne geldi. Daha önce kopyaladıkları uzaktan kumanda ile dükkanın kapısını açan şüpheliler içeri girdi. Güvenlik kamerasının yönünü değiştiren şüpheliler, otomobil yedek parçaları, 1 bilgisayar, 50 adet matkap çaldıktan sonra işyerindeki otomobili çalıştırarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, otomotiv dükkanına giren hırsızların kısa bir süre sonra içerde bulunan güvenlik kamerasını fark ederek yönünü değiştirdikleri görülüyor. Şüpheliler bir süre sonra iş yerindeki otomobili çalıştırarak uzaklaştıkları görülüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Tarık Ş.(39), Şahin B.(37) isimli kişiler olduğunu tespit etti. Tarık Ş.(39), Şahin B.(37) ile birlikte hırsızlık sırasında gözcülük yaptığı belirlenen bir kişiyi daha gözaltına aldı. Tarık Ş.'nin daha önceden 5 adet, Şahin B.'nin ise 32 adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerle birlikte bir otomobil direksiyonu, bir araç monitörü, 2 hava yastığı ve 5 adet araç farı ele geçirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel