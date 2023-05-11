İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

GÜNGÖREN'de dumanların çıktığı otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Sanayi Mahallesi, Sancaklı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü hemen otomobili durdurarak indi. Otomobil kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.