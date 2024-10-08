Üye Girişi
Haberler

İstanbul Güneş Sitesi'nin Dönüşümüne Hibe Desteği

İstanbul Güneş Sitesi'nin Dönüşümüne Hibe Desteği
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hak sahiplerinin uzlaşma sağladığı Güneş Sitesi'nin dönüşümü için 'Yarısı Bizden' programı kapsamında hibe ve inşaat desteği sağlayacağını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hak sahiplerinin uzlaşma sağladığı İstanbul'daki Güneş Sitesi'nin dönüşümü için "Yarısı Bizden" ile hibe sağlandığını, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ işbirliğiyle de inşaat desteğinin verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hak sahiplerinin yüzde yüz uzlaşma sağladığı İstanbul'daki Güneş Sitesi'nin dönüşümü için 'Yarısı Bizden' ile hibe sağlarken Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ işbirliği ile de inşa desteği verecek. Sitedeki 8 bloğun yerinde yeni konutlar ve yaşam alanları devlet güvencesiyle yapılacak." ifadesi kullanıldı.

"Vatandaşımız uzlaşma sağlamışsa biz devreye giriyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarısı Bizden" ile İstanbul'u dönüştürdüklerini belirterek, 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi, 100 bin lira taşınma yardımını sağlamaya devam ettiklerini kaydetti.

Alan bazlı büyük dönüşümlerde de vatandaşlar uzlaşma sağladığında devreye girdiklerini aktaran Kurum, "Riskli yapısını dönüştürmek isteyenlere 700 bin lira hibe, 100 bin lira taşınma yardımı sağlayıp yeni konutları TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle inşa ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kurum, paylaşımında, inşası süren Küçükçekmece'deki Güneş Sitesi'nin görüntülerine de yer verdi.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel

İklim Değişikliği Hibe Desteği Politika İstanbul İnşaat Güncel Çevre Emlak Güneş

Mezardaki cenaze Cem Garipoğlu'na ait

Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Adli Tıp'tan beklenen rapor geldi

 CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu

Yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu! İşte ilk sözleri

 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor

İmamla para karşılığı cinsel ilişki astsubayın başını yaktı
Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda

Kiralamalarda bunu yapanlara ağır ceza yolda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu mezarı DNA testi sonucu belli oldu mu? Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Mezardaki kemikler Cem Garipoğlu'na mı ait? Adli Tıp Raporu çıktı mı? Memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur zammı ne kadar olur? Ocak ayı zam tahminleri! CANLI ALTIN KURU | 8 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? THY PERSONEL ALIMI: THY personel alımı başladı mı? Türk Hava Yolları personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Kasım askerlik celp ve sevk tarihleri! SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUCU SORGULA: 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Emekli maaşı zammı ne kadar olur? Ocak ayı maaş tahminleri! Semih Çelik'in annesi ve babasının ifadesi! Semih Çelik'in annesi ne dedi? Çelik ailesi Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner hakkında ne söyledi? Ebubekir Sofuoğlu ne dedi? Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı mı? Tarihte bugün ne oldu? 8 Ekim'de ne oldu? 8 Ekim tarihinde dünyada neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.