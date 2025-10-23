İstanbul'da Lüks Araç Operasyonu: 288 Milyon TL Değerinde 10 Araç Ele Geçirildi
Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, düzenledikleri operasyon sonucunda değeri 288 milyon TL olan 10 lüks araca el koydu. Bu operasyon, gümrük kaçakçılığını engelleme amacı taşırken, ulusal güvenlik ve ekonomik istikrar için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel