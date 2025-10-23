Haberler

İstanbul'da Lüks Araç Operasyonu: 288 Milyon TL Değerinde 10 Araç Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, düzenledikleri operasyon sonucunda değeri 288 milyon TL olan 10 lüks araca el koydu. Bu operasyon, gümrük kaçakçılığını engelleme amacı taşırken, ulusal güvenlik ve ekonomik istikrar için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ticaret Bakanlığı : İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda, değeri 288 milyon TL'yi bulan 10 adet lüks araca el koydu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
