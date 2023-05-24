İSTANBUL-(GENİŞ HABER)-ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ ADİL SERDAR SAÇAN HAYATINI KAYBETTİ

VASİYETİ ÜZERİNE SON SÖZLERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILDI

Uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü eski müdürlerinden Av. Dr. Adil Serdar Saçan, bu akşam hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberi, ailesi tarafından Saçan'ın sosyal medya hesabından ' Adil Serdar Saçan akciğer kanserinden vefat etmiştir' ifadesiyle duyuruldu. Av. Dr. Adil Serdar Saçan'ın vasiyeti üzerine "Biz ölümden hiç korkmadık bu dünyada, sadece Hakk tan korktuk. Sizler gibi kul hakkı yiyerek Hakkın adını kirletmeye kalkışmadık. Emir geldi, ölüm vaki oldu bize, Hakkın buyruğudur başımızın üstüne. Anlaşılan hesaplaşma ahirete kaldı siz haramilerle, Bekleyeceğim sizleri orada, geleceksiniz gerçek Hakk divanına. Selam olsun namuslu ve şerefli olanlara. Onlarla da buluşacağız. Hasbihal edeceğiz haramiler hesap verirken. Seyretmesi çok hoş olacak. Haydi, ben gider. Allah'a emanet.ö şeklindeki son sözleri de sosyal medya hesabından paylaşıldı. Saçan'ın yarın Eyüpsultan Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

ADİL SERDAR SAÇAN KİMDİR

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