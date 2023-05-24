İSTANBUL-(GENİŞ HABER)-ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ ADİL SERDAR SAÇAN HAYATINI KAYBETTİ
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün eski müdürlerinden Av. Dr. Adil Serdar Saçan, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
VASİYETİ ÜZERİNE SON SÖZLERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILDI
Uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü eski müdürlerinden Av. Dr. Adil Serdar Saçan, bu akşam hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberi, ailesi tarafından Saçan'ın sosyal medya hesabından ' Adil Serdar Saçan akciğer kanserinden vefat etmiştir' ifadesiyle duyuruldu. Av. Dr. Adil Serdar Saçan'ın vasiyeti üzerine "Biz ölümden hiç korkmadık bu dünyada, sadece Hakk tan korktuk. Sizler gibi kul hakkı yiyerek Hakkın adını kirletmeye kalkışmadık. Emir geldi, ölüm vaki oldu bize, Hakkın buyruğudur başımızın üstüne. Anlaşılan hesaplaşma ahirete kaldı siz haramilerle, Bekleyeceğim sizleri orada, geleceksiniz gerçek Hakk divanına. Selam olsun namuslu ve şerefli olanlara. Onlarla da buluşacağız. Hasbihal edeceğiz haramiler hesap verirken. Seyretmesi çok hoş olacak. Haydi, ben gider. Allah'a emanet.ö şeklindeki son sözleri de sosyal medya hesabından paylaşıldı. Saçan'ın yarın Eyüpsultan Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
ADİL SERDAR SAÇAN KİMDİR21 Eylül 1962 tarihinde doğan Adil Serdar Saçan 1978 yılında Polis Koleji'ne girdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü iken yönettiği Sedat Peker, Alaattin Çakıcı, Sedat Şahin, Ayvaz Korkmaz, Kürşat Yılmaz, Nuri ve Vedat Ergin kardeşlere yönelik operasyonlarla tanınan Saçan, Ömer Lütfi Topal cinayeti, Malki cinayeti, Korkmaz Yiğit, Albayraklar Holding, İGDAŞ ve İSTAÇ gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerdeki yolsuzluklar ile akbil yolsuzluğu gibi soruşturmaları yürüttü.
ERGENEKON'DAN HAPİS YATTIErgenekon davasında suçlanan isimlerden biri olan Adil Serdar Saçan, 2008 yılında tutuklandı, 15 yıl hapsi istenirken 16 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Hukuk doktorası da yapan Saçan'ın mafyayı konu alan kitapları da bulunuyor.
Görüntü dökümü:-Arşiv- İstanbul