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AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı Son Yolculuğuna Uğurlandı

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Beyoğlu'nda bulunan AK Parti İl Başkanlığı önünde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 43 yaşında hayatını kaybeden Baltacı için Fatih Camiinde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.  Cenazeye Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, eski bakan Süleyman Soylu, milletvekilleri, belediye başkanları, kadın kolları teşkilatından çok sayıda mesai arkadaşı ve çok sayıda partili katıldı. Taziyeleri, Fatma Sevim Baltacı'nın eşi Muharrem Baltacı ile ablası Ayşe Uzun ve kardeşleri kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile cemaat, Baltacı'nın yanı sıra 95 yaşında vefat eden Sabriye isimli bir kadının da cenaze namazını kıldı.

ERDOĞAN: "HABERİ ALDIĞIMIZDA ADETA VURULMUŞA DÖNDÜK"

Cenaze namazının kılınmasının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda musallada bulunan, hakka uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Yine musallada bulunan Sabriye Hanımefendi ki 95 yaşında hakka uğurlayacağız. Her nefis ölümü tadıcıdır ve Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz, gideceğiz. Sabriye Hanımefendi 95 yaşında bir büyüğümüz, mekanı cennet olsun inşallah. Fatma Sevim kızımız, kardeşimiz, yol ve dava arkadaşımız dün akşam bir kaza ile o da ebediyete uğurlanacak. 40 yaşında bir genç evladımız, kızımız hele hele  bir dava ve yol arkadaşı olarak haberi aldığımızda hakikaten adeta vurulmuşa döndük. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil. Ama biz biliyoruz ki ölüm, hayat, hepsi bizim için birer imtihan. Yine burada da böyle bir imtihanı yaşamış oluyoruz" dedi. Baltacı'nın bütün yol ve dava arkadaşlarına sabır dileyen Erdoğan, cemaatten haklarını helal etmelerini istedi. Erdoğan, "Rabbim bizleri cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Ben inanıyorum ki Fatma Sevim kızımız, evladımız, kardeşimiz bu yolda o ebedi aleme inşallah rabbimin müjdesine ulaşacak şekilde gidecek. Bütün ailesine de en kalbi hislerimle sabırlar diliyorum. Allah'a uğurluyoruz, bundan daha güzel herhalde uğurlama olmayacaktır" diye konuştu. Duaların ardından Fatma Sevim Baltacı'nın cenazesi Edirnekapı Tokmaktepe Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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