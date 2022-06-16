Genetik testlerle hastalıkları önlemek için anlamlı iş birliği

TÜRK Kanser Derneği ve BP Klinik "Hastalanmamak gerçekten mümkün" diyerek, bireylerin genlerini tanımalarını ve hastalıklara karşı önlem almalarını sağlayan farkındalık iş birliğine imza attı. Yapılan iş birliği basın lansmanıyla duyuruldu.

Kovid-19 sonrası sağlıklı yaşamın önemi bir kez daha anlaşılırken, son zamanlarda hastalıklarla tanışmadan önce alınacak önlemler gündeme gelmeye başladı. Bu önlemlerin başında ise 'genetik testler' yer alıyor. Türk Kanser Derneği ve BP Klinik, insanların genlerini tanıma farkındalığını yükseltmek adına "Genlerinizin liderliğinize ihtiyacı var" sloganıyla iş birliğine gitti. Yapılan iş birliği, düzenlenen basın lansmanı ile duyuruldu. Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman ve BP Klinik Kurucusu Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Berrin Pehlivan, daha çok insanı hastalık ile tanışmadan genetik testlerin yardımı ile genlerinin liderliğine inanmaya davet etti.

"ÖNEMLİ OLAN HASTALANMAMAK, SAĞLIKLI KALMAK"

"GENETİK TESTLER YOL GÖSTERİYOR"

Genetik testlerle ilgili bilgi veren Pehlivan, "Genetik test aslında son derece basit. Genetik test dediğinizde yüzlerce genetik test var ve ben, 'Genetik test' dediğimde herkes hemen 'Yaptırmıştım zaten' diyebiliyor. Bizim yaptığımız şey, bir tüp kanda 22 bin genin analizinin hepsini yapıyoruz. Kişinin besinlere karşı verdiği tepkinin, kimyasallara verdiği tepkinin, kas metabolizmasının, cilt sağlığının, kemik durumunun, damarlarının durumunun, hangi hastalıklara yatkın olduğunun; bunların hepsini ortaya koyabiliyoruz. Bu analizi yaptıktan sonra moleküler biyolog, genetikçi ve diyetisyenle birlikte oturup, sağlıklı kişiye özel bir yaşam reçetesi çıkartıyoruz. Bu şekilde tabii ki hastalığa yatkınlığımız varsa bile, hiç hasta olmamak, daha sağlıklı yaşamak, daha enerjik hissetmek mümkün. Sürekli olarak bazı takviyeler kullanıyoruz mesela ama bu takviyeler birimize iyi gelirken, birimize iyi gelmeyebiliyor. Tabii ki bu durumda genetik testler bize yol gösteriyor" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel