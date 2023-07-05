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İstanbul genelinde uyuşturucu denetimi gerçekleştirildi

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İstanbul genelinde narkotik denetimi yapıldı. Şüpheli görülen şahıslara Genel Bilgi Taramasıkontrolü ve üst araması yapıldı.

İstanbul genelinde uyuşturucu denetimi gerçekleştirildi

İSTANBUL - İstanbul genelinde narkotik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde şüpheli görülen şahıslara Genel Bilgi Taramasıkontrolü ve üst araması yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, 7 ilçede ve 20 noktada uyuşturucu denetimi gerçekleştirildi. Denetime İlçe Emniyet Müdürlükleri, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri ve Spor Şube ekipleri katıldı. Bahçelievler Fetih Caddesi'nde ve Esenyurt Bağlarçeşme Caddesi'nde ise polis ekipleri tarafından şüpheli görülen şahıslara Genel Bilgi Taramasıkontrolü ve üst araması yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Yıldırım - Güncel

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