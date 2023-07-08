İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada polis ekipleri şüpheli gördüğü otomobilleri durdurarak GBT sorgulaması ve üst araması yaptı.

İstanbul genelinde huzur uygulaması yapıldı

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri akşam 20.00 ile 22.00 saatleri arasında il genelinde "Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi. Uygulamaya Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Beyoğlu Taksim Meydanı'nda da yapılan uygulamaya Narkotik köpeği de katıldı. Mask isimli narkotik köpeği durdurulan otomobillerde koklayarak arama yaptı. Yapılan uygulamada polis ekipleri şüpheli gördüğü otomobilleri tek tek durdurdu. Otomobillerin içerisi aranırken sürücülere GBT sorgulaması ve üst araması yapıldı.