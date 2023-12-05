İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde 'Destek AFAD Gönüllüsü' Eğitimleri Gerçekleştirildi

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) tarafından AFAD ile yapılan protokol çerçevesinde akademik-idari personellere ve öğrencilere yönelik olarak 'Destek AFAD Gönüllüsü' eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitimlerin sonunda yapılan sınavdan başarı ile geçen gönüllüler sertifika ve 'Destek AFAD Gönüllüsü' kimlik kartı almaya hak kazandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) tarafından AFAD ile yapılan protokol çerçevesinde akademik-idari personellere ve öğrencilere yönelik olarak 'Destek AFAD Gönüllüsü' eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitimlerin sonunda yapılan sınavdan başarı ile geçen gönüllüler sertifika ve 'Destek AFAD Gönüllüsü' kimlik kartı almaya hak kazandı.

Bursa Mudanya açıklarında 3 dakika ara ile 5.1 ve 4.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde korku yarattı. Bu durum depreme karşı önlem alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İnşaat Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Yasemin Kılıç Erdim ve İGÜ Afet ve Acil Durum Kulübü'nün 'Haydi İGÜ'lü Destek AFAD Gönüllüsü Olmaya' sloganıyla düzenlediği sosyal sorumluluk projesi 'Destek AFAD Gönüllüsü' eğitimleri, 27 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar, sertifikalarını alarak afetlerde destek ekip olarak görev almaya hazır hale geldi.

Destek AFAD Gönüllüleri; arama ve kurtarma, sosyal yardım, yangın, ilk yardım gibi konularda, afet ve acil durum hallerinde profesyonel ekiplere destek olabilecek bilgi ve beceriye sahip oluyor. Destek olmak istediği alanla ilgili AFAD İl Müdürlüklerince düzenlenen yüz yüze eğitimleri başarı ile tamamlayan gönüllüler, eğitimlerin sonunda yapılan sınavdan başarı ile geçerek İstanbul Gelişim Üniversitesi Gönüllüleri Sertifikası ve 'Destek AFAD Gönüllüsü' kimlik kartı almaya hak kazandı.

Olası afet durumunda AFAD Başkanlığının çağrılarıyla profesyonel ekiplere destek sağlamak üzere sahada görev yapmak için hazır hale geldi. Bu kapsamda 27-28 ve 29 Kasım tarihlerinde İGÜ G Blok Prof. Dr. Aziz Sancar Konferans Salonu'nda, 30 Kasım-1 Aralık tarihinde ise Yeşilköy AFAD Eğitim Merkezinde uzman eğitmenler tarafından afet farkındalık, lojistik, intikal, güvenlik, bina yapı sistemleri olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, enkaz alanına giriş teknikleri, tahliye ve tahliye türleri, ipler ve düğümler, hasta ve yaralı taşıma teknikleri ve kullanılan sedye çeşitleri, arama kurtarma aracı ve arama kurtarma malzemelerinin tanıtımı, arama kurtarma malzemelerinin uygulamalı eğitimi, üst katlarda ve kuyularda kurtarma, hafif arama kurtarma tatbikatı, çadır kurulumu, ilk yardım, insani yardım, psikososyal destek eğitimi, yangına müdahale ve söndürme uygulaması eğitimleri verildi.