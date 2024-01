TOGEMDER, Filistinli Çocuklar İçin Boğaz Turu Düzenledi

TOGEMDER, Filistin'den gelen yaklaşık 160 çocuk için boğaz turu düzenledi. Etkinlikte konuşan TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Çelikbilek, "Bugün burada işgal altındaki ülkelerinden getirilmiş olan sevgili Filistinli kardeşlerimiz ile birlikteyiz. Desteklerimiz her zaman bu kardeşlerimiz ile birlikte olacaktır. Aynı zamanda hala ülkelerinde işgal ve zulüm altında yaşam mücadelesi veren açlık başta olmak üzere türlü sorunlar ile boğuşan bizler için çok önemli olan Filistinli Müslüman kardeşlerimizin sorunları ile boğuşan kardeşlerimize de elimizden geldiğince destekçiyiz" dedi.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Filistin'e yönelik saldırılar devam ediyor. Filistinlilerin bir bölümü Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) koordinesinde tahliye edildi. Gazze'den tahliye edilen yaklaşık 160 çocuk için bugün AFAD ve Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) iş birliği ile Üsküdar Belediyesi'ne ait olan Valide Sultan Gemisi ile boğaz turu düzenlendi. Boğaz Turuna TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Çelikbilek, TOGEMDER Yönetim Kurulu Üyesi Banu Yüksel, İstanbul AFAD İl Müdürü Ercan Akar, AFAD yetkilileri ve Gazzeli çocuklar ile aileleri katıldı. Boğaz turuna katılan çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Palyaçolar tarafından yüzleri boyanan çocuklar, şeker macunu ve pamuk şeker yiyerek, müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

"DESTEKLERİMİZ HER ZAMAN BU KARDEŞLERİMİZ İLE BİRLİKTE OLACAKTIR"

TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Çelikbilek Türkiye'ye gelen Filistinli vatandaşlara her zaman destek olduklarını belirterek, "Bugün burada işgal altındaki ülkelerinden getirilmiş olan sevgili Filistinli kardeşlerimiz ile birlikteyiz. Desteklerimiz her zaman bu kardeşlerimiz ile birlikte olacaktır. Aynı zamanda hala ülkelerinde işgal ve zulüm altında yaşam mücadelesi veren, açlık başta olmak üzere türlü sorunlar ile boğuşan, bizler için çok önemli olan Filistinli Müslüman kardeşlerimizin sorunları ile boğuşan kardeşlerimize de elimizden geldiğince destekçiyiz" dedi.

"ELİMİZDEN GELEN NE VARSA YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Filistin'in kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Çelikbilek, "Filistin için söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok üzülüyoruz Filistin için. Filistinli kardeşlerimize her daim duadayız, elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. TOGEMDER olarak da her daim gönderebileceğimiz malzemeleri göndermeye çalışıyoruz. Geçen gün de üniversite öğrencilerimize bir program yapmıştık. O da çok güzel, çok başarılı geçti. İnşallah onların burada üniversite ile ilgili durumlarını çözmeye çalışacağız. Bugün de burada, küçük yavrularımızı ağırlıyoruz. Gazze'den gelen var. Filistin'den geldiler hepsi. Kimisinin babası orada kalmış, tam gelmemiş aileler var. Çoğu da zaten parçalanmış aileler. Rabbim hepsinin yar ve yardımcısı olsun. Bizim için çok önemli, çok özel. Filistin için çok üzülüyoruz onlar orada açlıkla seferber oluyorlar. Zalimin zulmü altındalar, bomalar altındalar. Elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz, üzgünüz" diye konuştu.

"BİR NEBZE OLSUN YETİMLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREBİLMEKTİ BÜTÜN AMAÇ"

TOGEMDER Kurulu Üyesi Banu Yüksel, "2005 yılından beri mazlumun yanında olan bir dernektir TOGEMDER. Filistin'de bizim içimizde kanayan bir yaraydı. Elimizden geldiğince ne yapabiliriz diye düşündük. Protestolarımızı, mitinglerimizi her şeyi yaptık ama başka ne yapabiliriz diye düşününce AFAD ile görüşüp organizasyonu yaptık. En azından bir nebze olsun yetimlerin yüzünü güldürebilmekti bütün amaç. Çok şükür bugün güzel oldu. Bunun devamı da gelecek inşallah" şeklinde konuştu.

"TAHLİYELER DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN KOORDİNESİNDE YÜRÜYOR"

Tahliyeler hakkında bilgi veren İstanbul AFAD İl Müdürü Ercan Akar, "7 Ekim'de İsrail'in Gazze'yi bombalamasından sonra Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü koordinasyon ile beraber Filistin'deki kardeşlerimizin tahliyesi gerçekleşmiş. 19 Ekim'den itibaren bugüne kadar peyder pey gelen Filistinli misafirlerimizi İstanbul'da karşıladık. Otellerde, kamu tesislerinde barındırdık. İhtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. AFAD'ın koordinesinde yürüyen bir tahliye süreci devam ediyor. Tahliyeler Dışişleri Bakanlığı'nın koordinesinde yürüyor. İstanbul'a geldikten sonra AFAD İstanbul olarak misafirlerimizi karşılayıp otellere yerleştirip ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Çocuk olarak şunu söyleyebiliriz; bin 100'ün üzerinde bin 200 civarında Filistinli misafirlerimizin tahliyesi yapıldı. Yani yaklaşık bin civarında Filistinli misafirlerimiz İstanbul'da tesislerde misafir edilmekte. Bu teknede şu anda 160 tane çocuk ailesiyle beraber 200 kişi bu gezide bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN ÇIKABİLDİK"

İki çocuğu ve eşiyle birlikte Gazze'den İstanbul'a gelen Zekiye Aldalou, "Savaşın 44. günü refah kapısından çıktık. Mısır kapısında AFAD ekiplerinin karşılaması ile artık onların desteği ile buraya geldik. Allah razı olsun hükümetimizden, devletimizden, AFAD ekibimizden" dedi. Gazzeli Salih Keshta ise Türkiye'de olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Ben de burada çok mutluyum Türkiye'de. Arkadaşlarım ile oynuyorum. Burayı çok beğendim" şeklinde konuştu. Bir ay önce İstanbul'a gelen İzzeddin Abdülfettah ise, "Şükürler olsun çıkabildik, komşularımız çıkamadılar. Akrabalarımız çıkamadılar. Allah'a şükürler olsun. Türkiye Cumhuriyetine, Türkiye cumhurbaşkanına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.