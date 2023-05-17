İSTANBUL ? GAZİOSMANPAŞA'DA YANGINDA MAHSUR KALAN KADINI SÜRÜKLEYEREK ÇIKARDI

3 katlı binadaki yangında panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Derya EVREN KORKMAZ-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- GAZİOSMANPAŞA'da 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangında alevler binayı sardı. Dumandan etkilenenler çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Yangın sırasında içeride kalan ve baygınlık geçiren kadını kurtaran Cemil Ay, "Ben sırtıma alıp çıkardım, bir süre sonra takatim kalmadı. Bu sefer sürükleyerek çıkardım, baygındı ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi. Kadının yangından kurtarılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Sarıgöl Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında bilinmeyen nedenle çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa sürede binanın 2'nci ve 3'üncü katlarına da sıçradı. O sırada çığlıkları duyan mahalleli ise yangın sırasında evde bulunanların yardımına koştu. Dumanlardan etkilenenlerin bir kısmı kendini dışarı atarken baygınlık geçiren bir kadını ise mahalle sakini Cemil Ay çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce binadakileri çıkardı, ardından yangına müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalarla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

"ÖNCE OMZUMA ALDIM AMA TAŞIYAMAYINCA SÜRÜKLEYEREK ÇIKARDIM"

Yangın sırasında bir kadını taşıyarak kurtaran Cemil Ay, "Yangın esnasında Samsunlular Derneğimiz var oradaydım. Bir anda baktım evin içinden dumanlar çıkıyor. Üzerimde naylon bir elbise vardı, onu çıkardım. Bir tane bez buldum, suratıma bağladım. Çünkü içerisi çok dumanlıydı. Dumanlı olduğu için bez parçasını ıslatıp hemen içeri girdim. Giriş katta kimsenin olmadığını fark ettim ama üst kata çıktığımda bir tane ablamızın baygın olduğunu gördüm. Omzuma aldım ama kilolu olduğu için belli bir yerde benim de takatim kalmadı. Sonra sürüyerek dışarı çıkardım. Zaten 7-8 dakika sonra itfaiye ekipleri geldi, içeridekileri onlar çıkardı" şeklinde yaşananları anlattı.

'MADDENİN ETKİSİNDE KALIP EVİ YAKMIŞ"

Yangının çıktığı binanın bodrum katında oturan Esengül Sert, "Aşağıdaki katta oturuyorum. Sabah saat 05.00 civarında kalktık küfür ediyordu. Yandan komşular çıktı, bağırdı. Ondan sonra sustu. Sabaha karşı uyuyakaldık. Sonra kapının önünde bir çığlıklar duyduk. Kalktım, ev yanıyordu. Madde içmiş, maddenin etkisinde kaldı evi yaktı. Ondan sonra ben çocuklarımı yatarken aldım, kaçtım. Kaçarken alevler suratımıza doğru geldi. Çok korktuk. Üst kattaki komşularımız zarar gördü. Hastaneye kaldırıldılar" dedi.