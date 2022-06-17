İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA POLİS MASKOTU 'CESUR' ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI GAZİOSMANPAŞA Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri 'cesur' isimli maskot ile öğrencilere karne dağıttı. GAZİOSMANPAŞA Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri 'cesur' isimli maskot ile öğrencilere karne dağıttı. Gaziosmanpaşa Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri Sakarya İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu. Ekipler polis maskotu 'cesur' ile öğrencilere yıl sonu karnelerini dağıttı. Polislere sorular soran çocuklar maskotla fotoğraf çektirdi. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Gaziosmanpaşa İstanbul Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA POLİS MASKOTU 'CESUR' ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.