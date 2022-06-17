İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA POLİS MASKOTU 'CESUR' ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİOSMANPAŞA Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri 'cesur' isimli maskot ile öğrencilere karne dağıttı.
Gaziosmanpaşa Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri Sakarya İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu. Ekipler polis maskotu 'cesur' ile öğrencilere yıl sonu karnelerini dağıttı. Polislere sorular soran çocuklar maskotla fotoğraf çektirdi.
- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel