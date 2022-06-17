İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA POLİS MASKOTU 'CESUR' ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI - Haberler

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İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA POLİS MASKOTU 'CESUR' ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA POLİS MASKOTU 'CESUR' ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI

GAZİOSMANPAŞA Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri 'cesur' isimli maskot ile öğrencilere karne dağıttı.

GAZİOSMANPAŞA Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri 'cesur' isimli maskot ile öğrencilere karne dağıttı.

Gaziosmanpaşa Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri Sakarya İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu. Ekipler polis maskotu 'cesur' ile öğrencilere yıl sonu  karnelerini dağıttı. Polislere sorular soran çocuklar maskotla fotoğraf çektirdi.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziosmanpaşa İstanbul Güncel Haberler

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