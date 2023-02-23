Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ALTINDA PATLAMA

Güncel Haberler

İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ALTINDA PATLAMA

GAZİOSMANPAŞA'da park halinde bulunan otomobilin altında meydana gelen patlama çevrede korkuya neden oldu.

GAZİOSMANPAŞA'da park halinde bulunan otomobilin altında meydana gelen patlama çevrede korkuya neden oldu. Olayda yaralanan olmazken, ses bombasından kaynaklandığı iddia edilen patlama ile ilgili polis inceleme yaptı.

Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de bir sokakta park halinde bulunan otomobilin altında saat 23.45 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yaralanan olmazken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokakta çevre güvenliği olan polis, olay yerinde inceleme yaptı. Bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri, otomobil çevresinde uzun süre delil aradı. Patlamanın ses bombasından kaynaklandığı iddia edilirken, olay yerinde toplanan deliller incelemeye alındı. Patlama nedeniyle otomobilin alt kısmında hasar olduğu belirlendi. Polisin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

'ARABAMIZIN ALTINDA BOMBA PATLAMIŞ"

Otomobilin sahibi Ceyhun Kayan, 'Evde otururken, büyük bir ses duyduk. Balkondan aşağı doğru baktık bir duman var. Aşağı inip arabama baktığımda altında hasar oluşmuş, bomba patlamış. Sonra olay yerine polis arkadaşlar geldi, şimdi incelemede bulunuyorlar. Bombayı kimin attığını bilmiyoruz. Sadece sesi duyduk aşağı indik. Arabanın ön tarafında motor koruyan bölümünde kapak var. O tamamen parçalanmış" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziosmanpaşa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title