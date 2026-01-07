Gaziosmanpaşa'da avize deposunda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da avize deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle Galeri Caddesi'ndeki avize fabrikasına ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.