Haberler

Gaziosmanpaşa'da avize deposunda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziosmanpaşa'daki bir avize deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da avize deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle Galeri Caddesi'ndeki avize fabrikasına ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
Suriye ordusu, YPG'yi silme operasyonu başlattı

YPG'yi silme operasyonu başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
'Skriniar abartıldığı kadar iyi değil' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı

"Skriniar abartıldığı kadar iyi değil" dedi, beğendiği 3 stoperi saydı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt
Trabzonspor transferi bitirdi: Chibuike Nwaiwu İstanbul'da

Süper Lig devi için İstanbul'da