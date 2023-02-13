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İSTANBUL-GAZİANTEP'TE DEPREMDE YIKILAN APARTMANIN ŞANTİYE ŞEFİ GÖZALTINA ALINDI-1

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İSTANBUL-GAZİANTEP'TE DEPREMDE YIKILAN APARTMANIN ŞANTİYE ŞEFİ GÖZALTINA ALINDI-1

GAZİANTEP Şehitkamil ilçesinde depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi olan Nazmi Tosun Ümraniye'deki evinde gözaltına alındı.

GAZİANTEP Şehitkamil ilçesinde depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi olan Nazmi Tosun Ümraniye'deki evinde gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında  Kahramanmaraş merkezli depremde Şehitkamil ilçesinde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi olan Nazmi Tosun Ümraniye'deki evinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Tosun, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Tosun, Gaziantepe'e sevk edilecek.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şehitkamil Gaziantep İstanbul Ümraniye Güncel Haberler

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