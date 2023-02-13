İSTANBUL-GAZİANTEP'TE DEPREMDE YIKILAN APARTMANIN ŞANTİYE ŞEFİ GÖZALTINA ALINDI-1 Güncel Haberler GAZİANTEP Şehitkamil ilçesinde depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi olan Nazmi Tosun Ümraniye'deki evinde gözaltına alındı. GAZİANTEP Şehitkamil ilçesinde depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi olan Nazmi Tosun Ümraniye'deki evinde gözaltına alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremde Şehitkamil ilçesinde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi olan Nazmi Tosun Ümraniye'deki evinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Tosun, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Tosun, Gaziantepe'e sevk edilecek. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Şehitkamil Gaziantep İstanbul Ümraniye Güncel Haberler

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