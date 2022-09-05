İSTANBUL-FSM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE ÇAKAR DENETİMİ Güncel Haberler FATİH Sultan Mehmet Köprüsü girişinde polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. FATİH Sultan Mehmet Köprüsü girişinde polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) girişinde denetim noktası oluşturan polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren tertibatı kullanan sürücülerin tespitine yönelik denetim yaptı. Araçları durdurarak kontrol edildi, usulsüz çakar tertibatı kullanan sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Fatih Sultan Mehmet İstanbul Güncel Haberler

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