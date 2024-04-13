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İstanbul Flüt Topluluğu Washington'da büyüledi

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ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Uluslararası Büyük Flüt Festivali'nde, İstanbul Flüt Topluluğu performans sergiledi.

İstanbul Flüt Topluluğu, Washington'da Uluslararası Büyük Flüt Festivali'nde sahne aldı.

Sosyal medya platformu Instagram'daki paylaşımlarına göre topluluk, konser repertuvarında Türk bestecilerin eserlerine yer verdi.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ece Karşal, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Uludere ve Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şebnem Uşen'in katkılarıyla kurulan topluluğun konseri izleyenleri büyüledi.

Kaynak: AA / Güncel

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