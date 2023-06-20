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İstanbul Fırkateyni ilk seyir testine çıktı

İstanbul Fırkateyni ilk seyir testine çıktı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilmekte olan İstanbul Fırkateyni'nin ilk seyir testine çıktığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilmekte olan İstanbul Fırkateyni'nin ilk seyir testine çıktığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilmekte olan İstanbul Fırkateyni'ne, törenle Türk bayrağı toka edildi ve ilk seyrine çıkılarak Deniz Kabul Testlerine başlandı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

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