İSTANBUL FİNANS MERKEZİ İNŞAATINDA YANGIN; 3 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ Güncel Haberler ÜMRANİYE'de bulunan İstanbul Finans Merkezi inşaatında işçilerin çalışması sırasında yangın çıktı. ÜMRANİYE'de bulunan İstanbul Finans Merkezi inşaatında işçilerin çalışması sırasında yangın çıktı. 3 işçi dumandan etkilenirken, yangın söndürüldü. Yangın, saat 17.30 sıralarında Site Mahallesi Finans Caddesi'nde inşaatı süren İstanbul Finans Merkezi binasında çıktı. B blokta bulunan -4'üncü kattaki çalışmalar sırasında bilinmeyen başlayan yangın nedeniyle dumanlar binayı sardı. Yangının bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binadaki işçiler tahliye edilirken, yangın ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen 3 işçi sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri duman tahliyesi yapıp soğutma çalışmasında bulundu. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Güncel Haberler

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