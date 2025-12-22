Haberler

IFTEX 2026, küresel filtre endüstrisini İstanbul'da 2'nci kez buluşturacak

İstanbul Filtre Endüstrisi Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı (IFTEX), 26 - 28 Kasım 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. 2025'te 42 ülkeden 1500 katılımcı ağırlayan fuar, 2026'da da sektörün ihracat hacmine katkı sağlamayı hedefliyor.

İstanbul Filtre Endüstrisi Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı (IFTEX) 26 - 28 Kasım 2026 tarihleri arasında ikinci kez İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak. Bu yıl 42'yi aşkın ülkeden bin 500'e yakın katılımcıyı ağırlayan fuarın, 2026'da daha etkili bir ticaret platformu sunması hedefleniyor.

İstanbul Filtre Endüstrisi Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı (IFTEX), 26 - 28 Kasım 2026 tarihleri arasında ikinci kez İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak. 2025'te 42'yi aşkın ülkeden bin 500'e yakın katılımcı ve 57 şirkete ev sahipliği yapan fuarın, bu yıl da aynı başarıyı elde etmesi hedefleniyor. Önceki yıl yurt dışından gelen talebin ardından, IFTEX 2026'nın daha geniş bir alanda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

B2B Fairs Fuarcılık Genel Müdürü Barış Salur, fuara ilişkin şu açıklamada bulundu:

"IFTEX'in ilk yılında aldığımız olumlu geribildirimler, filtrasyon sektörünün Türkiye'de profesyonel bir buluşma alanına ihtiyaç duyduğunu gösterdi. 2026'daki fuarda katılımcı sayısını ve uluslararası satın alma trafiğini artırarak sektörün ihracat hacmine daha güçlü bir şekilde katkıda bulunmayı amaçlıyoruz."

'YENİ COĞRAFYALARDA AKTİF ROL ALMAYI HEDEFLİYORUZ'

IFTEX 2026'nın Türkiye'nin hızla büyüyen filtrasyon teknolojileri üretiminin dünya pazarlarıyla buluşması için stratejik bir ticaret ortamı sunmayı amaçladığını aktaran B2B Fairs Fuarcılık Genel Müdürü Barış Salur, şunları söyledi:

"Uluslararası fuar ve etkinlik organizasyonları alanında sahip olduğumuz tecrübeyi, IFTEX organizasyonunda güçlü şekilde hissettireceğiz. Bu anlamda mevcut pazarlarda değer yaratırken, yeni coğrafyalarda aktif rol almayı hedefliyoruz. Türkiye de 2024 yılı sektör hacminin USD 1.4 -1.6 milyar olan filtre sektörünü, aynı dönemde 100 milyar dolar üzerinde olan küresel pazarda iyi bir noktaya konumlandırmayı amaçlıyoruz."

