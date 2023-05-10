İSTANBUL-FİLİSTİN'DE ÖLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

ANADOLU Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesi üyeleri, İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kıldı.

AGD İstanbul Şubesi üyeleri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Fatih Camii'nde, yatsı namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası AGD İstanbul Şubesi Başkanı Mehmet Yaroğlu basın açıklaması yaptı. Yaroğlu, 'İçerisinde yaşadığımız son bir asra baktığımızda görmekteyiz ki İslam aleminin asli tarihi aynı zamanda bir mukavemet tarihidir de. Haritaya göz gezdirdiğimiz vakit, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, Asya'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Afrika'ya, her bir bölgede Müslümanlar varoluş mücadelesi vermektedirler. Askeri, siyasi, fikri, dini, sosyal, kültürel ve ahlaki birçok yönden işgal altında olan bu küresel varoluş savaşında İslam alemi, büyük yaralar alsa da hala İslami bir bağımsızlık arzusuyla mukavemete devam ediyor. Yaşanılan kayıplar, alınan darbeler, can yakıcı süreçler, yolda yitirilenler, ağır gelse de Pasifikten Atlas Okyanusu'na, Güney Afrika'dan Doğu Türkistan'a kadar aynı direniş ruhu ile bağımsızlık mücadeleleri tüm cephelerde ilk günkü heyecan ile halen sürdürülüyor" dedi.

Filistin'de de bağımsızlık mücadelesinin sürdüğüne dikkat çeken Yaroğlu, "Kutsal Filistin toprakları nasıl tarihin ve coğrafyanın tam odağında ise aynı şekilde bu küresel mukavemetin de en önemli merkezidir. İslam'ın ilk kıblesini, yeryüzünün inşa edilmiş ikinci mescidi ve etrafı mübarek kılınmış olan, Müslümanların haremini bünyesinde barındıran Kudüs cephesi sadece üzerinde yaşayan müminler için, tüm dünya Müslümanları için, küresel bir izzet mücadelesidir. Yaklaşık 100 yıldır, Müslümanların mübarek beldesi Yahudi işgalciler tarafından çiğnenerek, taciz edilerek yok edilmeye çalışılmakta ve Müslümanların izzeti ayaklar altına alınmaktadır. Bu nedenle Filistin davası, yalnız kendileri için değil, İslam'ın ve Müslümanların izzetini, özgürlüğünü, şerefini, haysiyetini korumak için savaşan, mücadele eden ve bu uğurda gerektiğinde gözünü kırpmadan canını feda eden, özgürlüğüne düşkün, şerefli direnişçilerin davasıdır. Dünya devletlerinin ve bölgesindeki kardeş ülkelerinin kendisine sırtını dönüp, Siyonist İsrail'den yana tercihte bulunmalarına rağmen Filistin halkı onurlu ve izzetli direnişine devam etmektedir. Korkak ve alçak Siyonist İsrail, Filistinli mücahitlerin onurlu duruşu karşısında daima kaybetmek zorunda kalacağını geçtiğimiz senelerde gerçekleşen 'Kudüs'ün Kılıcı' operasyonunda gayet iyi anlamıştır. Ancak, bütün bunlara rağmen uslanmak bilmeyen İsrail, dün bir gece bir hava saldırısı düzenleyerek 13 Filistinli Müslüman kardeşimizi şehit etmiştir. Birçok da yaralımız bulunmaktadır. Şehitlerimizin arasında kadınlar ve çocukların yanı sıra İslami cihat hareketinin üst düzey yöneticilerinden ve komutanlarından Jihat Gannam,, Tarık İzzeddin, Halil El Bahtini de bulunmaktadır. Hain saldırıda şehadet mertebesine yükselen kardeşlerimize Cenabı Hak'tan rahmet diliyoruz. Buradan açıkça duyuruyor ve haykırıyoruz. Terörist İsrail'in bu zalim katliamları karşısında, İslami Cihad'ın, Hamas'ın ve tüm direniş cephesinin bütün gücümüzle yanındayız. Filistin direnişinin tüm mücadelesinin Müslümanların onur ve izzetlerini korumak için olduğunu biliyoruz. ve dualarımızın ve yardımlarımızın daima onlardan yana olacağını buradan ilan ediyoruz" şeklinde konuştu. Açıklamanın ardından ölenler için dualar okundu.