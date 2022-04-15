Son dakika haber: Fenerbahçe Orduevi'nde yangın alarmı -1 - Haberler

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Son dakika haber: Fenerbahçe Orduevi'nde yangın alarmı -1

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: Fenerbahçe Orduevi'nde yangın alarmı -1

Son dakika haber... KADIKÖY Fenerbahçe Orduevi'nin içindeki restoranı çatısında yangın çıktı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY   Fenerbahçe Orduevi'nin içindeki restoranı çatısında yangın çıktı. 

Fenerbahçe Orduevi içindeki restoranın çatısında dumanlar yükseldiğini gören görevliler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Kadıköy, Erenköy ve Üsküdar itfaiye gruplarından ekipler sevk edildi. Restoranın çatısından dumanlar yükseldiği görülürken, itfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor. 

 


Son dakika haber: Fenerbahçe Orduevi'nde yangın alarmı -1

Son dakika haber: Fenerbahçe Orduevi'nde yangın alarmı -1

Son dakika haber: Fenerbahçe Orduevi'nde yangın alarmı -1

Son dakika haber: Fenerbahçe Orduevi'nde yangın alarmı -1

Son dakika haber: Fenerbahçe Orduevi'nde yangın alarmı -1

Son dakika haber: Fenerbahçe Orduevi'nde yangın alarmı -1

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fenerbahçe, İtfaiye, Kadıköy, Yangın, Güncel, Haberler

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