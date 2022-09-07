İSTANBUL-Fehmi'nin askerlik hayali gerçek oldu

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan özel çocuklardan olan 20 yaşındaki Fehmi Güney'in askerlik hayali 1 günlüğüne gerçek oldu.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan 20 yaşındaki Fehmi'nin en büyük hayali asker olmaktı. Fehmi Güney anne ve babası, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan Yüz Yüze 100 Gün programı kapsamında kendilerini ziyaret eden AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur'dan çocuklarının hayallerini gerçekleştirmesini istedi. Asker olma hayali için planlanan günde askeri kamuflaj giydirilen Fehmi, evinin önünden davul zurna ve askeri araç ile alınarak Tuzla Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada askerle tanışan Fehmi, unutulmaz bir gün yaşadı. Fehmi'ye asker olduğu günde, AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur da eşlik etti.

'FEHMİ KARDEŞİMİZİ ASKERE GÖTÜRECEĞİZ'

AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, 'Geçtiğimiz günlerde İl Başkanlığımız organize ettiği program kapsamında Fehmi kardeşimizi ziyaret ettik. Ailesi ve kendisi ile konuştuğumuzda kendisine askeri kamuflaj hediye etmiştik. Ama sadece kamuflajın yetmeyeceğini ve en büyük arzusunun askere gitmek olduğunu bizlere ifade etmişti. Biz de komutanlar, ilçe başkanımız ve belediye başkanımız ile görüştük. Bugün Fehmi kardeşimizi askere götüreceğiz' dedi.

'DUYGUSAL ANLAR YAŞADIK'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da 'Fehmi kardeşimizi evinden aldık ve askere uğurladık. Nizamiyeye teslim ettik. Kendisi güzel bir törenle karşılandı. Buradaki jandarma komutanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten Fehmi kardeşimizin ve ailesinin heyecanı bizleri de çok duygulandırdı. Biz 365 gün 24 saat özel çocuklarımız ve aileleri ile ilgileniyoruz. Bugün ayrı bir heyecan gördük. Askerlik hayali yaşayan özel bir çocuğumuzun ailesi ile birlikte annesinin ifadesi ile 'hem düğünü hem de askerliği' gibi oldu. Gerçekten çok duygusal anlar yaşadık? diye konuştu.