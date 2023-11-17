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İstanbul Fatih'te Yayalara Geçiş Üstünlüğü Sağlamayan Sürücülere Dron Destekli Denetim

İstanbul Fatih'te yayalara geçiş üstünlüğü sağlamayan sürücülere yönelik dron destekli denetim gerçekleştirildi. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Ulubatlı'da denetim noktası oluşturdu. Polis denetim noktasına yakın noktalara trafik denetim uyarı işaretleri yerleştirilirken sürücüler dronla kontrol edildi. Uygulamada, dronla yapılan tespitte yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü vermeyen 3 sürücüye 5 bin 391 lira ceza kesildi.