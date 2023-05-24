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İSTANBUL-FATİH'TE YANGINDA MAHSUR KALAN BİR KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

İSTANBUL-FATİH'TE YANGINDA MAHSUR KALAN BİR KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

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FATİH'te, gecekonduda çıkan yangında mahsur kalarak dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

FATİH'te, gecekonduda çıkan yangında mahsur kalarak dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Cibali Mahallesi Demirhun Çeşmesi Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. İddiaya göre, içerisinde 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında Reyhan Kızılkaya, 2 çocuğunu da yanına alarak dışarı çıkarken, yatalak olduğu öğrenilen kayınpederi Orhan Kızılkaya içeride kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan Orhan Kızılkaya'yı da dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Kızılkaya, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

Görüntü dökümü:

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(Cep telefonu görüntüsü)

-Yanan gecekondudan görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Vatandaşların koşuşturması

(aktüel görüntüler)

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Orhan Kızılkaya'nın bulunduğu ambulansın gidişi

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul İtfaiye Güncel Haberler

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