İSTANBUL-FATİH'TE YANGINDA MAHSUR KALAN BİR KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Yangın, saat 19.30 sıralarında Cibali Mahallesi Demirhun Çeşmesi Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. İddiaya göre, içerisinde 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında Reyhan Kızılkaya, 2 çocuğunu da yanına alarak dışarı çıkarken, yatalak olduğu öğrenilen kayınpederi Orhan Kızılkaya içeride kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan Orhan Kızılkaya'yı da dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Kızılkaya, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

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