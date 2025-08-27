İstanbul Fatih'te Tartışma Kanlı Bitti: 1 Yaralı, 1 Gözaltı

İstanbul Fatih'te, sokakta tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Hırka-i Şerif Mahallesi İpek Kaytan Sokak'ta T.T. (31) ile E.H (35) arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada T.T. belinden çıkardığı silahla ateş ettiği E.H'yi yaraladı.

Şüpheli kaçtı, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri de T.T'yi olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakaladı.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.