İstanbul Fatih'te Şüpheli Paket Alarmı

İstanbul Fatih'te park halindeki bir aracın yanına bırakılan sırt çantası şüpheli paket olarak değerlendirildi. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan çantanın içinden kitap, defter ve diş fırçası çıktı.

İstanbul Fatih'te park halindeki bir aracın yanına bırakılan sırt çantası şüpheli paket, polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan çantanın içinden kitap, defter ve diş fırçası çıktı.

Olay, Fatih Halıcılar Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, bir kişi sırt çantasını park halindeki aracın yanında unuttu. Çevredekiler, sahibi olmayan sırt çantasını görünce durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sırt çantasını şüpheli paket olarak değerlendirdi. Şüpheli paketin bulunduğu cadde güvenlik şeritleriyle kapatıldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tedbir amaçlı hazır olarak bekletildi. Daha sonra bomba imha uzmanları fünye ile şüpheli paketi patlattı. Patlatılan sırt çantasının içerisinden kitap, defter ve diş fırçası çıktı. - İSTANBUL