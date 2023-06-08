İSTANBUL-FATİH'TE POLİSLER, DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARACI İTEKLEYEREK YOLU AÇTI

FATİH'TE şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce refüje çarparak devrildi. Yolun ulaşıma kapanmasına neden olan araç, polis ve vatandaşlar tarafından iteklenerek kenara alındı.

Kaza, saat 1800 sıralarında Edirnekapı Mahallesi, 10.yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Edirnekapı istikametinde seyir halinde olan, Semih Can Demir'in kullandığı 34 JEK 90 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarparak yola devrildi. Demir kazadan yara almadan kurtulurken kaza nedeniyle Edirnekapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerinden tesadüfen geçen motosikletli polis ekipleri devrilen hafif ticari aracı itekleyerek yolun kenarına aldı. Aracın çekici ile olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.