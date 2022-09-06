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Son dakika haberleri... FATİH'TE POLİS MİNİBÜSTE MESLEKTAŞINI VURDU

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Gelen son dakika haberlerine göre FATİH'te çevik kuvvet polisi S.Ö. görevi bittiği sırada minibüste silahını doldur boşalt yaparken meslektaşı K.B.'yi vurdu.

FATİH'te çevik kuvvet polisi S.Ö. görevi bittiği sırada minibüste silahını doldur boşalt yaparken meslektaşı K.B.'yi vurdu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Çevik kuvvet polisleri, görevleri bittikten sonra yemek yemeye gitti.

Daha sonra ise polis minibüsüne döndüler. Bu sırada polis memuru S.Ö., doldur boşalt yaptığı sırada silahı ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, polis memuru K.B.'nin başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru K.B., ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Vatan Caddesi Güncel Haberler Son Dakika

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