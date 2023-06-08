İSTANBUL-FATİH'TE PAZAR YERİNDE SİLAHLI ÇATIŞMA 2 ÖLÜ 4 YARALI 2 ÖLÜ

FATİH'te, biber gazı sıkma meselesi yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya. Olayda 2 esnaf hayatını kaybederken, olay anında pazar yerinde olan 4 vatandaş da yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olayın ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çatışma anında pazar yerinde yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Katip Kasım Mahallesi, Asya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde pazar yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle biber gazı sıkan bir kişiyle esnaf arasında tartışma çıktı. Çevrede bulunan esnaflarda olaya müdahale edince kavga çıktı. Vatandaşların ve esnafın araya girmesiyle kavga ayrıldı. Olay yerinden ayrılan saldırgan, akşam saatlerinde pompalı tüfekle pazar yerine gelerek esnaflara ateş etmeye başladı. Esnaflarında silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Esnaflara ateş eden saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

2 ESNAF HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de çatışmada yaralananlara müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, pazar yerinde esnaf oldukları öğrenilen Beşir Kaya ve Yeğeni Harun Kaya hayatını kaybetti. Çatışma sırasında pazar yerinde bulunan biri kadın 4 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Çatışmanın ardından olay yerinden kaçan saldırgan, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SAĞA SOLA ATEŞ ETTİLER

Olayı gören Ümit Şümüş, Biber gazı sıktılar, buradaki esnaflarda çocukların olduğunu söyleyerek uyardı. Esnaf daha sonra onları darp etti. Tekrar arkadaşlar geri dönüş yaptılar silahlarla, daha sonra sağa sola, önüne gelen yere ateş ettiler. Ondan sonra kaçıp gittiler dedi.