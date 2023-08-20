Fatih'te otelin çatı katında çıkan yangın binaya sıçramasın diye nöbet tuttu

Yangın, 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Aksaray Mahallesi Tiryaki Hasan Paşa sokakta bulunan 6 katlı bir otelin çatısında meydana geldi. Binanın çatı katından yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle otelde bulunanlar tahliye edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Otelin hemen karşısında bulunan binadaki bir vatandaş yaşananları cep telefonu ile görüntüledi. Otelin çatısından dumanların yükseldiği görüntüde, vatandaşın, "Çatıdayım, yangın sıçraması olursa söndürmek için bekliyorum" demesi dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel