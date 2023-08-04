İstanbul Fatih'te okey oynayan şahıslar arasında hesap yüzünden çıkan kavgada silahlar konuştu. Tartıştığı şahsı vurarak yakındaki bir binaya saklanan saldırgan, Özel Harekat ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Derviş Ali Mahallesi Draman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kahvehanede okey oynayan iki kişi arasında hesap yüzünden kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgada taraflardan biri, silahla diğer şahsı vurarak çevredeki bir binaya gizlendi. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı şahsı hastaneye kaldırırken, olayı duyan yaralı şahsın yakınları şüphelinin sığındığı binanın önünde toplandı. Kalabalık polis ekipleri tarafından kısa sürede dağıtılırken, binaya saklanan şahıs Özel Harekat ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL