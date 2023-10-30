İstanbul Fatih'te Müzik Öğretmeni Cinayeti Davasında Karar Açıklandı

İstanbul Fatih'te 19 yıl önce müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik'in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Tutuklu iki sanık 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih'te 5 Mayıs 2004'de 2 çocuk annesi müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik silahla vurularak öldürülmüş, 2 kişinin ise cinayet sonrası olay yerinden koşarak uzaklaştıkları tespit edilmişti. İddiaya göre cinayetin işlendiği 2004 senesinden 18 yıl sonra yeni bir gelişme yaşanmış, geçtiğimiz yıl Erkan Can adlı şahıs polise giderek Arzu Nihan Çelik'i öldürdüğünü itiraf etmişti. Olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Erkan Can ile Ceyhan Özmaden avukatları ile hazır bulundu.

"Cinayeti işleyen Erkan Can'dır, kendisi profesyonel tetikçidir"

Duruşmada savunmasını yapan Ceyhan Özmaden, "Söylenecek tüm sözler söylendi. Ben bu cinayeti işlemedim. Cinayeti işleyen Erkan Can'dır, kendisi profesyonel tetikçidir. Cezadan kurtulmak için sizi de kandırıyor. Bu olayı azmettiren kişi Şerafettin Çelik'tir. Ben bu cinayeti işleyecek olsam, sokağın ortasında beklemez kendimi saklardım. Yapmadığım suç için pişmanlık duymam, pişman da değilim" dedi.

"Cinayeti işleyen Erkan Can'dır azmettiren ise Şerafettin Çelik'tir"

Sanık Özmaden savunmasının devamında, "Kısa bir zaman sonra baka bir suçtan Erkan ile beraber cezaevine girdim. Şerafettin annemle cezaevine geldiğinde 'annen bizim yanımızda ona göre, kapat çeneni konuşma' demişti. Şerafettin Çelik sıkıntılı adamdır. O yüzden konuşma lüksüm yoktu. Eğer namus davasında bu kadar sert biri olsaydım, cezaevindeyken eşim beni bırakıp gitti, başkasıyla evlendi. Böyle bir şey yapsaydım bunu gider kendi eşime de uygulardım. Cinayeti işleyen Erkan Can'dır azmettiren ise Şerafettin Çelik'tir" diyerek beraatini talep etti.

Sanık Erkan Can, cinayeti Şerafettin ve sanık Ceyhan'ın planladığını savundu

Sanık Erkan Can ise duruşmada, "Bizim Şerafettin ile dünyalarımız apayrı, kendisi cezaevinden arkadaşım. Bu planı Şerafettin ile Ceyhan cezaevinde planlamış beni de türlü şeylerle cinayete ortak etmeye çalıştı" şeklinde konuştu.

İki sanığa 25'er yıl hapis cezası

Alınan savunmaların ve beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Erkan Can ve Ceyhan Özmaden'in 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçunun işledikleri anlaşıldığından müebbet hapis cezasına çarptırdı. Azmettirenin kim olduğunun ortaya çıkmasını sağladıkları gerekçesiyle sanıkların cezalarına indirim uygulayan heyet, iki sanığın 25'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Fatih'te 5 Mayıs 2004'de maktul Arzu Nihan Çelik ile Şerafettin Çelik'in evli oldukları ve 2 kızları olduğu, Şerafettin Çelik'in çeşitli suçlardan Türkiye'de ve yurt dışında değişik tarihlerde cezaevinde bulunduğu ve bu süre zarfında eşi ile kardeşinin ilişkisi olduğundan şüphelendiği anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, Şerafettin Çelik'in cezaevinde bir dönem birlikte kaldığı şüpheli Ceyhan Özmaden ile şüpheli Erkan Can aracılığıyla eşini ortadan kaldırmaya karar verdiği, şüphelilerin silahla İstanbul'a geldikleri ve Fatih'te bir otelde kaldıkları, 5 Mayıs 2004'de sabah erken saatlerde maktulün evine gelerek kapıyı açan maktule doğru Erkan Can'ın 1 el ateş ettiği ancak isabet ettiremediği aktarıldı. Şüpheli Erkan Can'ın içeri kaçmaya çalışan maktulü kafasından yakalayarak başının arkasından 1 el ateş ederek öldürdüğünün anlatıldığı iddianamede, diğer şüpheli Ceyhan Özmaden'in çevreyi gözetlediği, daha sonra şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları, bir süre sonra vapura bindiklerinde şüpheli Can'ın suçta kullanılan silahı Marmara Denizi'ne attığı kaydedildi. Suçun azmettiricisi Şerafettin Çelik'in 2019'da vefat ettiği belirtilen iddianamede, şüpheliler Erkan Can ile Ceyhan Özmaden'in cinayeti azmettirenin ortaya çıkmasını sağladıkları da belirtilerek, 'tasarlayarak birlikte kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL