İstanbul Fatih'te Metruk Yapıda Kısmi Çökme

Güncelleme:
İstanbul Fatih'te Kaleboyu Caddesi'nde bulunan 2 katlı metruk bir yapı kısmen çöktü. Olay yerine sevk edilen ekipler arama çalışmaları başlatarak yapıda kimsenin bulunmadığını tespit etti.

İstanbul Fatih'te metruk bir yapıda kısmi çökme meydana geldi.

Kaleboyu Caddesi'nde bulunan 2 katlı metruk bir yapı, henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yapıda birinin olup olmadığını tespit etmek için arama çalışması başlattı.

Çalışmada, metruk yapının çöken kısmında kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Ekipler, yapının çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

