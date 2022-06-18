İSTANBUL-FATİH'TE KAÇAKÇILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE AİT DEPODA YANGIN-1 - Haberler

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İSTANBUL-FATİH'TE KAÇAKÇILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE AİT DEPODA YANGIN-1

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL-FATİH'TE KAÇAKÇILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE AİT DEPODA YANGIN-1

Fatih, Kumkapı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait depoda yangın çıktı.

Fatih, Kumkapı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve ambulans sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Fatih Güncel Haberler

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