Fatih'te emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH Aksaray'da taksi denetimi yapan trafik polisleri 4 şoförün emniyet kemeri takmadığını tespit etti. Şoförlerden birinin ayrıca taksimetre de açmadığı belirlendi. Taksicilere para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Fatih Aksaray'da taksi şoförlerine yönelik denetim yaptı. Taksi şoförlerinin emniyet kemerleri, taksimetreleri ve evrakları kontrol edildi. Denetimlerde 4 şoföre emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle 169'şar lira idari para cezası uygulandı. Şoförlerden 3'ünün emniyet kemeri takmadığı belirlenirken, bir taksicinin hem kemer ihlali yaptığı hem de taksimetre açmadığı tespit edildi. Taksimetre açmayan sürücüye ayrıca 888 lira para cezası kesildi. Taksi şoförü, yolcular istediği için taksimetre açmadığını savundu.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel