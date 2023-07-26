İstanbul Fatih'te Cep Telefonu Hırsızlığı

İstanbul Fatih'te bir dükkanda cep telefonu inceleyen şüpheli bir anda kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık iş yerinin güvenlik kameralara yansıdı.

İstanbul Fatih'te bir dükkanda cep telefonu inceleyen şüpheli bir anda kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık iş yerinin güvenlik kameralara yansıdı.

Olay, dün Aksaray Horhor Caddesi'ndeki bir telefon dükkanında akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, dükkana giren şüpheli beğendiği bir cep telefonunun fiyatını sordu. 25 bin lira değerindeki cep telefonu incelemek için dükkan çalışanından istedi. Telefonu bir süre inceleyen şüpheli, dükkan çalışanı başka bir müşteriye bakarken bir anda koşarak dışarı çıktı. Dükkan çalışanı yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. İş yeri sahibinin şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Hırsızlık anı kamerada

Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahsın bir cep telefonunu incelediği ve daha sonra koşarak kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL