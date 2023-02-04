İSTANBUL-FATİH'TE BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL YAN YATTI: 1 YARALI

FATİH'te bariyere çarpan otomobil yan yattı. Kazada 1 kişi yaralanırken, yan yolun kapatılması nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik oluştu.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi D-100 Karayolu Haliç istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 EU 0414 plakalı otomobil, yan yola gireceği sırada henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobil yan yatarken, 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü ve yolcular kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, yaralanan yolcuya sağlık ekipleri olay yerine müdahale etti. Yaralı daha sonra hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri ise kaza yerine emniyet şeridi çekerek yan yolu kapattı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik oluştu. Kaza yapan otomobilin kaldırılmasından sonra trafik tekrar normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.