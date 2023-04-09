İSTANBUL-FATİH'TE ALEV ALEV YANAN MİDİBÜSE TANKERİ İLE MÜDAHALE ETTİ

FATİH'te park halinde bulunan yolcu midibüsü alev alev yandı. Tankeri ile yoldan geçerken İETT bünyesinde görev yapan midibüsün yandığını gören kişi, tankerden su sıkarak itfaiye ile birlikte yangına müdahale etti.

Yangın, sabah saatlerinde Balat Mahallesi Mürselpaşa Caddesi'nde park halindeki yolcu midibüsünde çıktı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, park halindeki 34 DN 1848 plakalı İETT midibüsünün yandığını görünce durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ayrıca, polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı da caddeyi de araç trafiğine kapattı.

ALEVLERİN YÜKSELDİĞİNİ GÖRDÜ YARDIMA KOŞTU

Bu sırada midibüsten yükselen alevler otobüsü tamamen sardı. Yoldan geçen ve kendine ait tankerle su taşıyan bir kişi, alevleri görünce dayanamayarak yardıma koştu. Tanker sahibi hortumla yanan midibüse müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yanan midibüs kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası midibüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

İETT bünyesinde görev yapan yolcu midibüsünden yükselen alevler, çevredekilerin çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde midibüsün alev topuna döndüğü, itfaiye ekiplerinin de yangına müdahale ettiği görülüyor. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı yolu tekrar araç trafiğine açtı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.