Fatih'te 7 yaşındaki çocuğun öldüğü kazada sürücüye 2 yıl 6 ay hapis FATİH Vatan Caddesi'nde geçen yıl aracıyla çarptığı motosikletteki 7 yaşındaki Muhammed Hemmam Elhuveyş'in ölümü, babası Muammer Elhuveyş'in yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücü Murat Tamkaş'a, 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. FATİH Vatan Caddesi'nde geçen yıl aracıyla çarptığı motosikletteki 7 yaşındaki Muhammed Hemmam Elhuveyş'in ölümü, babası Muammer Elhuveyş'in yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücü Murat Tamkaş'a, 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Murat Tamkaş avukatıyla birlikte katıldı. Şikayetçi taraf ise duruşmaya gelmedi. "7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN VEFATI BENİ DERİNDEN ÜZDÜ" Savunmasında kazadan dolayı üzgün olduğunu belirten Murat Tamkaş, "Ben şeridimde ilerliyordum, yol meyilliydi. Ben değil, onlar bana çarptı. İkisinde de kask yoktu. 7 yaşındaki çocuğun vefatı beni derinden üzdü. Kazanın ardından hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdim. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Sanık Tamkaş'ın avukatı da müvekkilinin beraatini talep etti. SANIĞA 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda baba Muammer Elhuveyş'in de kusurlu olduğunu belirtti. Rapora göre Murat Tamkaş'ın ise asli kusurlu olduğu belirtilerek, 'Taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 yıl hapis cezası verildi. Heyet, Tamkaş'ın cezasında 'iyi hal indirimi' uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. İDDİANAME İddianamede, 2 Eylül 2021'de Murat Tamkaş'ın kullandığı otomobille, Muammer Elhuveyş'in oğluyla kullandığı motosikletin, iki caddenin kesiştiği yerde kaza yaptığı anlatıldı. Kaza sonucu motosiklette bulunan baba Muammer ile oğlu Muhammed Hemmam Elhuveyş'in yaralandığı, 7 yaşındaki çocuğun kurtarılamayarak öldüğü bildirildi. Kaza tespit tutanağında baba Muammer Elhuveyş ile araç sürücüsü Murat Tamkaş'ın kusurlu oldukları tespit edildi. Bilirkişi raporunda ise şüphelinin asli kusurlu, baba Elhuveyş'in ise tali kusurlu olduğu belirtildi. İddianamede, araç sürücüsü Murat Tamkaş'ın 'Taksirle yaralamaya ve ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. Baba Muammer Elhuveyş'in olayda mağdur olduğu belirtilerek takipsizlik kararı verildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Vatan Caddesi İstanbul Baba Güncel Haberler

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