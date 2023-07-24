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İstanbul Fatih'te 7 Otelden Eşya Çalan Hırsız Güvenlik Kameralarına Yakalandı

Güncel Haberler

İstanbul Fatih'te bulunan 7 ayrı otelde eşya çalan bir şahıs, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Hırsızlık anları otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Fatih'te 7 ayrı otele giren bir şahıs, turistlerin eşyalarını çalarak gözden kayboldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Fatih Sultanahmet'te bulunan otellerde meydana geldi. Bölgede bulunan 7 farklı otele gelen bir şahıs, odalara girerek turistlere ait olan eşyaları çalarak ortadan kayboldu. Eşyaları çaldıktan sonra otelden koşarak ayrılan hırsızın ardından saniyeler sonra otele birisinin girmesi ise hırsızın yakalanmasını önledi. İlginç hırsızlık anları otelin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Fatih Güncel Haberler

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