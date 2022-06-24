Fatih'te 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı

Fatih'de 22 Haziran 'da Sultan Ö.'nün evine giren hırsızlar 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ile bir miktar döviz çaldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içinde şüphelilerin izini buldu. Kimlikleri tespit edilen Zehra N.(25) ile Rezan D.(28) evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ise çalınan altınlar bir kısmı bulundu. Zehra N. ve Rezan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

-Şüphelilerle birlikte ele geçirilen ziynet eşyaları

Demirören Haber Ajansı / Güncel