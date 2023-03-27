Fatih'te 3 katlı metruk binanın bir kısmında çökme meydana geldi

Fatih'te 3 katlı metruk binanın bir bölümü çöktü.

Fatih'te 3 katlı metruk binanın bir bölümü çöktü.

Derviş Ali Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde bulunan 3 katlı metruk binanın çatı ve ikinci katında kısmen çökme meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, bina ve çevresinde kimsenin olmadığı tespit edildi. Zabıta ekipleri de güvenlik önlemlerini aldıktan sonra bina çevresini bariyerlerle kapattı.