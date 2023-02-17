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İSTANBUL-FATİH CAMİİ'NDE DERPEMLERDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

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İSTANBUL-FATİH CAMİİ'NDE DERPEMLERDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Depremlerde hayatını kaybedenler için Fatih Camii'nde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Depremlerde hayatını kaybedenler için Fatih Camii'nde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını açıklamasının ardından İstanbul'daki camilerde de gıyabi cenaze namazı kılındı. Fatih Caminde cuma namazının ardından avluya çıkanlar, saf tutup gıyabi cenaze namazı kıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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