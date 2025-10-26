Haberler

İstanbul Fantastik Film Festivali Sonuçlandı

İstanbul Fantastik Film Festivali Sonuçlandı
Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen Fantasistanbul 2025 festivalinde Ben Wheatley'e onur ödülü verildi. Festival, yenilikçi yönetmenlere alan açmayı amaçlıyor ve çok sayıda film izleyiciyle buluştu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen "İstanbul Fantastik Film Festivali (Fantasistanbul 2025)" ödül töreniyle sona erdi.

Şişli'deki Cinewam City's'te gerçekleştirilen törende, festivalin onur ödülü olan "Altın Cüce Uluslararası Fantastik Sinemaya Katkı Ödülü" başarılı yönetmen Ben Wheatley'e takdim edildi.

Törende konuşan festivalin artistik direktörü Kerem Akça, "Uluslararası bir arayışa çıkıyoruz. Aramızda Türkiye'ye ilk kez gelen isimler var. Her festival kendini uluslararası olarak addediyor. Fantasistanbul adı da buradan geldi." dedi.

Akça, festivalde izleyicilere karşı özgün film garantisiyle hareket ettiklerini belirterek, "Yenilikçi ve özgün yönetmenlere alan açan bir festival olarak bu boşluğu doldurmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ben Wheatley de yapay zekanın sinema sektöründeki yeriyle ilgili sorulara yönelik, "Biz yapay zekayı 'Bulk'ta da kullandık ancak her şeyi yapay zekaya bağlama durumuna karşıyım. Eğer bu teknolojiyi her noktada kullanıyorsanız çok fazla tembelleşme riskiniz var." değerlendirmesini yaptı.

"Bulk" filminin yapımcılığını üstlenen Andrew Strike ise Türk film endüstrisiyle ilgili "Daha önce Türkiye'ye geldiğimde bazı Türk filmlerini topladım. 'Dünyayı Kurtaran Adam' filmini seviyorum. Türklerin Star Wars'ı. Tarkan çok iyi kurgulanmış bir karakter." görüşünü paylaştı.

Festivalde "Altın Cüce En İyi Ulusal Film" ödülü ise yönetmenliğini Ezel Akay'ın üstlendiği 2006 yapımı "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?" filmine verildi.

"Cam Sehpa" filminin prömiyeriyle başlayan Fantasistanbul 2025, Ben Wheatley'in "Bulk"ın Güney Avrupa prömiyeriyle kapanış yaptı.

Festivalin danışma kurulunda Alex Proyas, Gökhan Tiryaki, Can Evrenol, Kıvanç Baruönü, Pınar Toprak ve Colin Geddes yer aldı.

Okan Bayülgen başkanlığındaki yarışma jürisinde Cihangir Ceyhan, Ege Kökenli, Cem Karcı, Ayça Varlıer, Başak Parlak, Mevlüt Koçak, İpek Erdem ve Şevket Süha Tezel bulundu.

Festival kapsamında "Kırık Zar", "Neredesin Firuze", "Anlat İstanbul", "Şans Kapıyı Kırınca", "Gen", "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?", "Küçük Kıyamet", "Musallat", "Osmanlı Cumhuriyeti", "Acı Aşk", "7 Kocalı Hürmüz" ve "G.O.R.A." filmleri izleyicilerle buluştu.

