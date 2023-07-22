İstanbul Eyüpsultan'daki askeri alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hasdal Kışlası'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.