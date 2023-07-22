İstanbul Eyüpsultan'daki askeri alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Hasdal Kışlası'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Eyüpsultan'daki askeri alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Hasdal Kışlası'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin ve havadan helikopterin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel