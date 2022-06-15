Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu - Haberler

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Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu

EYÜPSULTAN'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

EYÜPSULTAN'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, telefon dinlemesiyle uyuşturucu alıp sattığı belirlenen 45 şüpheli tespit edildi. Gözaltına alınan 25 şüpheliden eroin, skunk, bonzai, metamfetamin ve esrar ele geçirildi.  Diğer şüphelilerin aranmasına devam ediliyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik Güncel Haberler

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